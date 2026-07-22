قوى الأمن تطلق حملة "تسبح عخير"

فقد 91 شخصًا حياتهم جرّاء الغرق في #لبنان خلال عام ونصف
أرقام مقلقة تؤكّد أن الالتزام بإرشادات السلامة، ومراقبة الأطفال، وتجنّب السباحة في الأماكن الخطرة، خطوات أساسية للحدّ من حوادث الغرق وحماية الأرواح.#تسبح_عخير#قوى_الأمن pic.twitter.com/Gi1e4jPd6e
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) July 22, 2026
فقد 91 شخصًا حياتهم جرّاء الغرق في #لبنان خلال عام ونصف
أرقام مقلقة تؤكّد أن الالتزام بإرشادات السلامة، ومراقبة الأطفال، وتجنّب السباحة في الأماكن الخطرة، خطوات أساسية للحدّ من حوادث الغرق وحماية الأرواح.#تسبح_عخير#قوى_الأمن pic.twitter.com/Gi1e4jPd6e