"الجامعة الأميركية"- بيروت الاولى لبنانيا والرابعة عربيا في تصنيف UNIRANKS للعام 2027

صدر أمس الثلاثاء في 4 آب 2026، تصنيف UNIRANKS العالمي للجامعات لعام 2027، وأظهر حضوراً بارزاً للجامعات اللبنانية، إذ حلّت أربع منها ضمن أفضل 30 جامعة في العالم العربي، إلى جانب تسجيلها مراتب متقدمة على المستويين المحلي والدولي.وتصدّرت "الجامعة الأميركية" في بيروت ترتيب الجامعات اللبنانية، وحلّت في المرتبة الرابعة عربياً والـ336 عالمياً، تلتها الجامعة اللبنانية الأميركية في المرتبة الثانية محلياً والـ22 عربياً.وجاءت "جامعة القديس يوسف" في بيروت في المرتبة الثالثة على مستوى لبنان والـ25 عربياً، تلتها جامعة "فينيسيا" في المرتبة الرابعة محلياً والـ26 عربياً، فيما حلّت جامعة البلمند في المرتبة الخامسة بين الجامعات اللبنانية.ويستند التصنيف إلى 11 بُعداً رئيسياً، تشمل جودة التعليم، والأداء الأكاديمي والبحثي، وقابلية توظيف الخريجين والنجاح المهني، والتدويل والتنوع، وتجربة الطلاب ورضاهم، والحضور الرقمي، والتحول الرقمي، والبنية المؤسسية، والمرافق الجامعية، إضافة إلى الاعترافات الأكاديمية والمهنية.ويغطي تصنيف UNIRANKS، في نسخته لعام 2027، أكثر من 37 ألف جامعة ومؤسسة للتعليم العالي في 228 دولة ومنطقة حول العالم، ويعتمد إطاراً متعدد الأبعاد لمقارنة أداء الجامعات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية".