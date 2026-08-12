مخزومي: نأمل إقرار قانون العفو العام بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "اليوم، نأمل أن يطوي مجلس النواب صفحة طال انتظارها، بإقرار قانون العفو العام، بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان، وعائلات انتظرت معهم لحظة الإنصاف. هذا القانون قد لا يحقق كل ما طمحنا إليه، لكنه يعيد الأمل إلى كثيرين طال انتظارهم للعدالة، ويضع حدًا لحالات دفع أصحابها من أعمارهم ثمن البطء والتأخير والتجاذبات. وبعد إقرار قانون إلغاء عقوبة الإعدام أمس، يأتي قانون العفو العام اليوم ليكرّس مسارًا نريده للبنان: عدالة تحاسب وتحمي حقوق الضحايا وأمن المجتمع، من دون أن تتحول إلى انتقام، ودولة تصون كرامة الإنسان من دون أن تتنازل عن هيبتها. ويبقى الأساس: إصلاح القضاء. فلا يجوز أن نحتاج في كل مرة إلى حلول استثنائية لمعالجة نتائج الخلل، بل إلى قضاء مستقل وفاعل، ينصف المظلوم، ويحاسب المذنب، ويعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بالعدالة. اليوم، نأمل أن نمنح كثيرين فرصة لبداية جديدة، وأن نفتح للبنان صفحة يكون فيها العدل إنصافًا، والكرامة حقًا، والقانون فوق الجميع".