مخزومي: نأمل إقرار قانون العفو العام بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان

اليوم، نأمل أن يطوي مجلس النواب صفحة طال انتظارها، بإقرار قانون العفو العام، بعد سنوات ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان، وعائلات انتظرت معهم لحظة الإنصاف.
هذا القانون قد لا يحقق كل ما طمحنا إليه، لكنه يعيد الأمل إلى كثيرين طال انتظارهم للعدالة، ويضع حدًا لحالات دفع أصحابها من… pic.twitter.com/XNdDuzCAn9
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) August 12, 2026
اليوم، نأمل أن يطوي مجلس النواب صفحة طال انتظارها، بإقرار قانون العفو العام، بعد سنوات ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان، وعائلات انتظرت معهم لحظة الإنصاف.
هذا القانون قد لا يحقق كل ما طمحنا إليه، لكنه يعيد الأمل إلى كثيرين طال انتظارهم للعدالة، ويضع حدًا لحالات دفع أصحابها من… pic.twitter.com/XNdDuzCAn9