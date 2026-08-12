ترحيبٌ أوروبي باعتماد لبنان لقانون الإعلام الجديد

خلف: إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تشريعيّ تاريخي وومضة مضيئة

خلف: إلغاء عقوبة الإعدام إنجاز تشريعيّ تاريخي وومضة مضيئة

مخزومي: نأمل إقرار قانون العفو العام بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان