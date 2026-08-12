قائد الجيش يستقبل الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L مع وفد.



وأثناء اللقاء، جرى بحث التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار، والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.