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عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات

أخبار لبنان
2026-08-12 | 05:34
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عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات
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عيسى الخوري من بعبدا: إلى جانب عون وندعم جهوده في ملف المفاوضات

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أننا "بحثنا في شؤون القطاع الصناعي والأوضاع الراهنة في البلاد".

وأكد اننا "إلى جانب رئيس الجمهورية وندعم الجهود التي يبذلها في ملف المفاوضات".
وسئل: هل من جديد في مواضيع الصناعة والمساعدات او دعم للبنان؟

اجاب: "دائما ما اميز بين القطاعين العام والخاص، فمن اسس ازدهار لبنان تاريخيا هو القطاع الخاص، واليوم هناك ازمة تطاول بشكل اكبر القطاع العام الذي يحتاج الى المساعدة، اما القطاع الخاص، فلا يحتاج الى مساعدة بل الى استثمارات، وهذا ما نحاول ايصاله لاصدقاء لبنان وللبنانيين في الخارج. في مجال الصناعة، هناك شق صناعي تقليدي وهناك الصناعات التكنولوجية التي نسعى الى تسويقها خارج لبنان".

سئل: ماذا عن العقبات التي تواجه الصادرات اللبنانية الى السعودية والخليج؟

اجاب: "ما قامت به الحكومة في الفترة الاخيرة منذ حوالى سنة ونصف السنة، ذللت فيه عقبات كثيرة تقارب نسبتها ال95 في المئة، ونحن في صدد اعادة التصدير بشكل سليم وسريع الى السعودية وكافة البلدان. اما الاشكالية فتتعلق بكلفة الانتاج بالنسبة الى الصناعيين، لان الصناعي اللبناني، وللاسف، يدفع اعلى كلفة كيلواط/ ساعة في العالم ويبلغ كمعدل بحدود 31-32 سنتا بينما في تركيا مثلا هو 5.4 وفي مصر 4.2 و في الخليج واوروبا اقل بكثير مما هو عليه في لبنان، فالصناعي اللبناني لا ينافس لبنانيا آخر، بل اي منتج يدخل الى لبنان ومعظم المنتجات تكون مدعومة من الدول، وعلينا النظر في كيفية مساعدة الصناعيين اللبنانيين لمنافسة الصناعات التي ترد من الخارج".

سئل: هل المواصفات جيدة؟

اجاب: "بل ممتازة، فنوعية الانتاج اللبناني وجودته في السنوات الاربع الاخيرة، تطورا بشكل جيد، وهناك الهيئة العليا للاعتماد "كوليباك" التي ستعطي الاعتماد للمختبرات والمؤسسات التي تصدر شهادات "ايزو" للتأكيد على جودة الانتاج اللبناني بما يساعد اكثر على التصدير".

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