وزير الثقافة استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية، لم تخل من البحث في عدد من الأوضاع والتطورات العامة إضافةً الى العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما الثقافية منها.