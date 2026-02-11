مأساة بسبب فيديو… مؤثرة طعام تلقى حتفها بعد تناول هذا الكائن البحري (صور)

حذّرت السلطات الفلبينية المواطنين من مخاطر تناول بعض الكائنات البحرية السامة، بعدما توفيت مؤثرة في مجال الطعام يُعتقد أنها أكلت قشرياً يُعرف باسم "سرطان الشيطان".

وبحسب تقارير محلية، كانت إيما أميت (51 عاما) قد تناولت المحار السام خلال تصوير مقطع فيديو لمنصاتها على مواقع التواصل، حيث ظهرت برفقة أصدقاء وهم يجمعون أحياء بحرية من غابة مانغروف قرب منزلها في مدينة بويرتو برنسيسا في جزيرة بالاوان.

وأظهر الفيديو قيامها بتناول حلزون بحري طهته بحليب جوز الهند ضمن طبق بحري متنوع. إلا أنّ حالتها الصحية تدهورت في اليوم التالي، حيث أصيبت بأعراض خطيرة، من بينها تشنجات أثناء نقلها إلى عيادة محلية، قبل أن تُحوّل إلى المستشفى بعد تفاقم وضعها. وأفادت التقارير بأن شفتيها تحوّلتا إلى اللون الأزرق أثناء فقدانها الوعي.

ورغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذها، توفيت في السادس من شباط، بعد يومين من تناول القشريات السامة.

وأفاد مسؤول محلي في قرية لوزفيميندا بأن تحقيقاً أُجري في منزلها، حيث عُثر على أصداف ملونة يُعتقد أنها تعود إلى "سرطان الشيطان".

ويعيش هذا النوع في شعاب المحيطين الهندي والهادئ، ويحتوي على سموم عصبية خطيرة مثل الساكسيتوكسين والتترودوتوكسين، وهي السموم نفسها الموجودة في سمكة "الينفوخ"، وفقاً لمعلومات علمية.