ترامب يتعهد بإلغاء الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيرا إلى أنه سيقود "تحركا" يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.



وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل: "سأقود تحركا للتخلص من الاقتراع عبر البريد وأيضا من أجهزة التصويت "غير الدقيقة" والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير".



وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".