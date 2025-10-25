الأخبار
ترامب يعلن أنه "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية
أخبار دولية
2025-10-25 | 00:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ترامب يعلن أنه "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع كيم: "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفا أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.
وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.
وأعلن ترامب أن قضية تايوان ستكون من بين الموضوعات التي ستتم مناقشتها عندما يجتمع مع الرئيس الصيني.
وأشار الى أنه ينبغي إطلاق جيمي لاي، قطب الإعلام المسجون في هونغ كونغ.
أخبار دولية
ترامب
كوريا الشمالية
كيم جونغ أون
التالي
كندا تسحب إعلانا مناهضا للرسوم الجمركية تسبب بإلغاء المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة
بدء محادثات تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة في ماليزيا
السابق
