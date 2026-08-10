لقاح يسبق السرطان بخطوة... هل يصبح منع سرطان القولون ممكنًا قبل ظهوره؟

تُجرى حاليًا اختبارات على نوع جديد من اللقاحات يهدف إلى تدريب جهاز المناعة على رصد التغيّرات التي تسبق الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ومهاجمتها قبل أن تتطوّر إلى أورام سرطانية.ويستهدف هذا النهج بشكل خاص المصابين بمتلازمة "لينش"، وهي حالة وراثية تنتقل عبر العائلات وتزيد بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وأنواع أخرى من السرطان. ويُقدّر أنّ نحو مليون أميركي يحملون هذه المتلازمة، وغالبًا ما يُنصح المصابون بها بإجراء تنظير دوري للقولون للكشف عن الزوائد اللحمية التي قد تتحول إلى أورام وإزالتها.ويجري العمل على ثلاثة لقاحات محتملة على الأقل لمتلازمة لينش، بينها اثنان يخضعان لتجارب سريرية مبكرة في الولايات المتحدة، فيما بدأ اختبار ثالث في بريطانيا.وفي إحدى الدراسات، تلقّى 45 شخصًا مصابًا بالمتلازمة، بينهم الطبيبة الأميركية ستايسي نورتون، لقاحًا طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية "Nouscom". ويهدف اللقاح إلى تدريب جهاز المناعة على التعرّف إلى 209 تغيّرات غير طبيعية مرتبطة بالسرطانات الناتجة عن المتلازمة. وأظهرت النتائج تنشيط الخلايا التائية المرتبطة بمهاجمة الأورام، فيما كشفت فحوص المتابعة عن عدد أقل من الزوائد ما قبل السرطانية وعدم ظهور زوائد متقدمة لدى المشاركين.وتنتج متلازمة لينش عن طفرات وراثية تؤثر في عمل جينات مسؤولة عن إصلاح الأخطاء التي تحدث في الحمض النووي أثناء انقسام الخلايا، ما يسمح بتراكم تغيّرات قد تؤدي إلى ظهور الأورام، وغالبًا في سن مبكرة.ويبلغ خطر إصابة الشخص العادي بسرطان القولون والمستقيم خلال حياته نحو 5 بالمئة، بينما قد يرتفع لدى حاملي بعض الطفرات المرتبطة بمتلازمة لينش إلى 80 بالمئة. كما تزيد المتلازمة خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان، أبرزها سرطان بطانة الرحم، إضافة إلى سرطانات البنكرياس والمعدة والمبيض وبعض سرطانات الجلد والدماغ.ورغم أنّ هذه اللقاحات لا تزال في مراحل مبكرة من البحث، فإنّ النتائج الأولية فتحت الباب أمام دراسات أوسع لتحديد مدى قدرتها على الوقاية من السرطان فعليًا. كما بدأ باحثون من جامعة أكسفورد اختبار لقاح يعتمد تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، التي استُخدمت في بعض لقاحات كوفيد-19.ويأمل العلماء أن يمهّد هذا النهج مستقبلًا لطريقة جديدة للوقاية من بعض السرطانات المرتبطة بالطفرات الوراثية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات سرطان القولون والمستقيم بين الشباب، في وقت لا تزال فيه أسباب هذا الارتفاع غير محسومة.