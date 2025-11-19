Israeli military alerts Tayr Felsay and Aainata residents ahead of planned strikes

Lebanon News
19-11-2025 | 09:10
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli military alerts Tayr Felsay and Aainata residents ahead of planned strikes
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli military alerts Tayr Felsay and Aainata residents ahead of planned strikes

The Israeli army issued an urgent warning Wednesday to residents in parts of southern Lebanon, saying it plans to strike alleged Hezbollah military infrastructure in the area “in the near term.”

In a statement released by military spokesperson Avichay Adraee, the army urged residents of buildings marked in red on accompanying maps — and neighboring structures — in the villages of Tayr Felsay and Aainata to evacuate immediately.

The Israeli army said the targeted buildings are being used by Hezbollah and warned civilians to move at least 300 meters away for their safety. Remaining in the designated zones, the statement cautioned, “puts your lives at risk.” 
 

Lebanon News

Lebanon

Israel

Military

Tayr Felsay

Aainata

Strikes

LBCI Next
Israeli drone strike in Al Tiri injures schoolchildren, driver: NNA
Updated toll: 13 killed in Israeli strike on Ain al-Hilweh camp
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-11-06

Israeli army issues evacuation warning for residents of Taybeh and Tayr Debba, south Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-11-06

Israeli army warns residents of Zawtar el-Charqiyeh to evacuate ahead of strikes

LBCI
Lebanon News
2025-09-18

Urgent: Israeli army tells residents in Tayr Zibna (Chehabiyeh) and Borj Qalaouiye to evacuate

LBCI
Lebanon News
08:41

Israeli strikes hit Chehour and Deir Kifa after warnings to residents

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
11:12

Lebanon still a land of opportunity, PM Salam says, but warns security is key

LBCI
Lebanon News
08:41

Israeli strikes hit Chehour and Deir Kifa after warnings to residents

LBCI
Lebanon News
07:26

Israeli army spokesperson issues evacuation warning to southern Lebanon residents

LBCI
Lebanon News
07:21

Speaker Berri calls for UN action after Israeli strike injures students in Al Tayri, South Lebanon

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Variety and Tech
2025-11-18

Google releases Gemini 3 in push to lead AI race

LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-09-15

'Very short window', maybe days, for Hamas to accept deal: Rubio

LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-10-19

Israel's Netanyahu orders 'strong action against terrorist targets' in Gaza: Statement

LBCI
News Bulletin Reports
2025-10-27

Lebanon in the spotlight: Could rising Israeli threats trigger a new escalation?

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-10-04

Meet Miss Lebanon 2025 contestants: Video

LBCI
Lebanon News
2025-10-02

Series of Israeli airstrikes spark massive fire in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
14:49

Israeli airstrike hits outskirts of Ain al-Hilweh Camp in Sidon, South Lebanon

LBCI
Lebanon News
15:29

Updated toll: 13 killed in Israeli strike on Ain al-Hilweh camp

LBCI
News Bulletin Reports
12:48

US hard-line pressure mounts as Lebanese Army statement on Israel triggers Washington cancellations

LBCI
Lebanon News
15:05

Israeli army strikes Hamas training facility in South Lebanon, Avichay Adraee claims

LBCI
Lebanon News
07:26

Israeli army spokesperson issues evacuation warning to southern Lebanon residents

LBCI
Lebanon News
05:29

Western sources tell LBCI: the relationship between army chief and ortagus is good, claims otherwise are false

LBCI
Lebanon News
01:26

Israeli drone strike in Al Tiri injures schoolchildren, driver: NNA

LBCI
Lebanon News
03:16

President Aoun offers condolences after soldiers killed, says nothing will deter the Army from its mission

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More