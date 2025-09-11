تطور يضع لبنان على الخارطة العالمية في قطاع الإتصالات.. مجلس الوزراء يقرّ الترخيص لشركة ستارلينك

في تطور يضع لبنان على الخارطة العالمية في قطاع الإتصالات، أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة ستارلينك التي تستخدم أنظمة الأقمار الصناعية لتزويد مشتركيها بخدمات الإنترنت السريع.



وكان هذا الترخيص قد واجه في السابق عقبات تمثلت فيما سماه البعض هواجس أمنية ما أخر هذه الخطوة التي سيؤدي تطبيقها إلى تعزيز العمل وسرعته في العديد من القطاعات.