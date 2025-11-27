سقط ٩ جرحى في حادث سير على اوتوستراد عمشيت، وفق ما أعلنت اليازا.
وعمل الدفاع المدنيّ على قص الفان.
وُنقل الجرحى إلى مستشفيات مجاورة.
حادث سير اوتوستراد عمشيت نتج عنه ٩ جرحى
عمل الدفاع المدني على قص الفان. ونقل ٦ جرحى و نقل الصليب الاحمر ثلاثة جرحى
الى مستشفيات المعونات و ماريتيم pic.twitter.com/XdTFvHNj6L
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) November 27, 2025
حادث سير اوتوستراد عمشيت نتج عنه ٩ جرحى
عمل الدفاع المدني على قص الفان. ونقل ٦ جرحى و نقل الصليب الاحمر ثلاثة جرحى
الى مستشفيات المعونات و ماريتيم pic.twitter.com/XdTFvHNj6L