الأمن العام يمدّد التسهيلات الإضافية للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر الحدود البرّية حتى 31 الحالي

اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان تمديد العمل بتقديم التسهيلات الإضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا للمغادرة عبر المراكز الحدودية البرّية دون إستيفاء رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم وذلك لغاية 31/03/2026 ضمناً.



للإستفسار ولمزيد من التفاصيل، مراجعة صفحات المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية، أو الإتصال بالـCall Center على الرقم 1717.