سلام بعد لقائه مدبولي: نثني على دور مصر في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه ناقش مع نظيره المصري مصطفى مدبولي "أولويات التعاون في عدد من الملفات الحيوية وكان تشديد على ضرورة متابعة ما اتفق عليه".



واعتبر العلاقة بين لبنان ومصر "أكثر من تبادل مصالح فهي تاريخ مشترك نريد أن نحمله إلى المستقبل".



ونوّه الرئيس سلام باهتمام مدبولي بلقاء الهيئات الاقتصادية "سعياً لتعزيز العلاقة بين القطاعين المصري واللبناني"، وأثنى على "دور مصر في العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب".