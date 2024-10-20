Israeli army warns residents to evacuate some locations as it prepares to target Hezbollah facilities in Beirut's southern suburbs and Bekaa

The Israeli army has urged all residents in the southern suburbs of Beirut and Bekaa regions, specifically in the buildings marked on the attached maps and nearby buildings, to evacuate.



"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee warned on X.



"For your safety and the safety of your family members, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he said. Here are the locations: #عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/1jXknsTTFS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في

🔸الشياح

🔸شويفات العمروسية

🔸تحويطة الغدير

🔸الغبيري

⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/yve8kSkN51 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة البقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸بعلبك

🔸الهرمل

🔸حارة الفيكاني



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/xFLjbTZGtA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/C3bAA3lF8D — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024