The Israeli army has issued an evacuation warning for Haret Hreik residents in Beirut's southern suburbs late on Monday, according to a statement from its spokesperson, Avichay Adraee.



In a post on X, he said, "You are located near Hezbollah facilities, against which the Israeli military will target in the near future."



The statement read, "For your safety and the safety of your family, you must immediately evacuate this building and the adjacent ones and move at least 300 meters away."

#عاجل ‼️إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة… pic.twitter.com/plfDU8sea2