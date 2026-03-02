Avichay Adraee issues warning to frontline villages: Evacuate homes immediately for your safety

02-03-2026 | 16:03
Avichay Adraee issues warning to frontline villages: Evacuate homes immediately for your safety
2min
Avichay Adraee issues warning to frontline villages: Evacuate homes immediately for your safety

Israeli military spokesperson Avichay Adraee on Monday issued an urgent warning to residents of several villages in southern Lebanon, calling on them to evacuate immediately.

In a post on X, Adraee said that “Hezbollah’s activities are forcing the Israeli army to act against it, without any intention of harming civilians.” 

He urged residents to leave their homes at once and move north beyond the line of villages marked on a published map and their surrounding areas.

The warning specifically named villages in the Tyre, Marjaayoun and Bint Jbeil districts, including Dhayra, Taybeh, Naqoura, Jebbayn, Aadaysseh, Bint Jbeil, Houla, Yaroun, Kfar Kila, Mais al-Jabal, Maroun al-Ras, Aita al-Shaab, Khiam, and others.

Adraee stressed that, “For your safety, you must evacuate immediately,” as tensions continue to rise along the southern border.

