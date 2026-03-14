Israeli military shares footage of strike on alleged Hezbollah members in south Lebanon

The Israeli army on Saturday released footage it says shows Hezbollah members transporting rocket shells into a weapons depot in the village of Majdel in southern Lebanon, before the site was struck by an airstrike.



The army said the individuals were monitored before a strike targeted the warehouse minutes later, killing those inside.

#عاجل رصد عناصر حرب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع أسلحة ليتم القضاء عليهم جوًا



🔸رصد جيش الدفاع امس عناصر إرهابية من حزب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع اسلحة في قرية المجدل بجنوب لبنان. بعد دقائق معدودة اغار سلاح الجو على المستودع وقضى على الارهابيين.