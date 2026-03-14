Israeli military shares footage of strike on alleged Hezbollah members in south Lebanon

#عاجل رصد عناصر حرب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع أسلحة ليتم القضاء عليهم جوًا
🔸رصد جيش الدفاع امس عناصر إرهابية من حزب الله وهم يدخلون قذائف صاروخية إلى مستودع اسلحة في قرية المجدل بجنوب لبنان. بعد دقائق معدودة اغار سلاح الجو على المستودع وقضى على الارهابيين.… pic.twitter.com/vqnZfoDtQN
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 14, 2026
