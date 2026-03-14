Israeli army warns Hezbollah against using ambulances for military purposes

The Israeli army issued a warning on Saturday, accusing Hezbollah of using ambulances and medical facilities for military purposes.



In a statement, the Israeli military said Hezbollah is carrying out “extensive military use of ambulances” as part of its activities, describing the practice as a misuse of medical infrastructure.



The army warned that such use must stop immediately, adding that if the practice continues, it would act in accordance with international law against any military activity carried out by Hezbollah using medical facilities or ambulances.

#عاجل ‼️انذار خطير: في إطار أنشطته الارهابية يقوم حزب الله باستخدام سيارات الإسعاف استخدامًا عسكريًا واسعًا.



🔸نحذّر انه يجب التوقف فورًا عن الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ونؤكد أنه في حال عدم التوقف عن هذا النهج فإن إسرائيل ستعمل وفقًا للقانون الدولي ضد أي…