Israeli army issues urgent evacuation warning to residents of Wardaniyeh, Lebanon

The Israeli army has issued a new urgent warning to residents of Wardaniyeh in Lebanon, specifically targeting those in a building marked on a shared map and the surrounding structures.



Avichay Adraee, spokesperson for the Israeli army, posted the warning on X, stating: "You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the army will be targeting shortly."



He claimed: "For your safety and your families' safety, you must evacuate this building and the surrounding structures immediately and move at least 500 meters away."

#عاجل ‼️ انذار جديد وعاجل إلى سكان منطقة الوردانية في لبنان وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/hOCMDk25LA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024