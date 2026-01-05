Israeli army issues urgent evacuation warning for two Lebanese villages

Lebanon News
05-01-2026 | 09:32

Israeli army issues urgent evacuation warning for two Lebanese villages
2min
Israeli army issues urgent evacuation warning for two Lebanese villages

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of Lebanon, specifically in the villages of Anan (Aannan) and al-Manara (al-Hamara), announcing imminent military action in the area.

According to Adraee, the Israeli army is expected to strike what it described as military infrastructure belonging to Hamas in the two locations in the near term.

He urged residents living in buildings marked in red on the attached maps, as well as nearby structures, to evacuate immediately and move at least 300 meters away, warning that these buildings are located near sites allegedly used by Hamas.

Adraee stressed that remaining in or near the targeted buildings poses a serious risk to civilians.

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hamas

Evacuation

Warning



