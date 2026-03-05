Israeli army issues urgent evacuation warning for Bekaa villages

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلون
🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا… pic.twitter.com/m2fZ3GcO3Y
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026
