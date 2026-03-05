Israeli army issues urgent evacuation warning for Bekaa villages

The Israeli army issued an urgent alert to residents in the Bekaa region, specifically in Douris, Brital, and Majdaloun.



Residents are urged to evacuate immediately, heading west via the Zahle–Baalbek route to ensure their safety. Anyone near Hezbollah members, their facilities, or military equipment risks endangering themselves and their families, the statement said.

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان منطقة البقاع وتحديدًا سكان القرى والبلدات: دورس، بريتال ومجدلون



🔸إن أنشطة حزب الله في المنطقة تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة وذلك لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة له. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸لضمان سلامتكم ندعوكم الى إخلاء المنطقة فورًا… pic.twitter.com/m2fZ3GcO3Y