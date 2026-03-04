Israeli army issues evacuation warning for Beirut’s southern suburbs: Avichay Adraee

Lebanon News
04-03-2026 | 02:50
High views
Israeli army issues evacuation warning for Beirut’s southern suburbs: Avichay Adraee

Israeli army issues evacuation warning for Beirut’s southern suburbs: Avichay Adraee

The Israeli military issued an urgent warning to residents in Beirut’s southern suburbs, specifically in the Haret Hreik area, calling on them to evacuate immediately.

In a statement posted on X by Israeli army spokesperson Avichay Adraee, residents located in a building marked in red on a published map, as well as surrounding buildings, were urged to leave the area. The statement claimed that the targeted location is near facilities belonging to Hezbollah.

The warning instructed civilians to evacuate the specified buildings immediately and move at least 300 meters away, according to the map attached to the post, citing concerns for their safety and that of their families.

