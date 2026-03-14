Israel issues urgent evacuation warning for Beirut’s southern suburbs

Lebanon News
14-03-2026 | 07:30
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
The Israeli army issued an urgent warning to residents of Beirut's southern suburbs, specifically those living in the neighborhoods of Haret Hreik, Ghobeiry, Laylaki, Hadath, Borj el-Brajneh, Tahouitet el-Ghadir, and Chiyah.
 
The army claimed that Hezbollah’s activities are forcing it to act decisively against the group, stressing that it does not intend to target civilians.

Residents were urged to evacuate immediately and not return to the listed neighborhoods until further notice.

The army warned that it will not hesitate to target anyone near Hezbollah members, their facilities, or military equipment.

“The presence of civilians in these areas puts lives at risk,” the statement said, calling for an immediate evacuation.

Lebanon News

Lebanon

Israel

Hezbollah

Beirut

Evacuation

LBCI Next
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-11

LBCI
Lebanon News
2026-03-13

LBCI
Lebanon News
2026-03-12

LBCI
Lebanon News
2026-03-04

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
11:10

LBCI
Lebanon News
10:45

LBCI
Lebanon News
10:41

LBCI
Lebanon News
08:59

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-13

LBCI
Lebanon News
08:23

LBCI
News Bulletin Reports
2026-01-09

LBCI
Middle East News
08:51

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
17:36

LBCI
Lebanon News
15:19

LBCI
Lebanon News
02:59

LBCI
Lebanon News
17:23

LBCI
Lebanon News
03:35

LBCI
News Bulletin Reports
13:50

LBCI
Lebanon News
07:30

LBCI
Lebanon News
14:01

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More