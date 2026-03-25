Israeli army issues urgent evacuation warning for several areas in South Lebanon

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: 🔸مقام النبي قاسم معسكر القسامية 🔸البرغلية 🔸برج رحال 🔸ضهر العامود 🔸شبريحا
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم… pic.twitter.com/XMc2yaGmwL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2026
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى التالية: 🔸مقام النبي قاسم معسكر القسامية 🔸البرغلية 🔸برج رحال 🔸ضهر العامود 🔸شبريحا
⭕️أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في تلك المناطق. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم… pic.twitter.com/XMc2yaGmwL