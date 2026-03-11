Israeli army issues urgent evacuation warning for six villages in South Lebanon

#عاجل ‼️انذار عاجل لسكان جنوب لبنان في القرى التالية:
🔸ياطر 🔸القليلة (صور) 🔸كفرا (بنت جبيل) 🔸جبال البطم 🔸مجدل زون 🔸الحنية (صور)
⭕️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔴حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً🔴
⭕️كل من يتواجد… pic.twitter.com/YQKEMnd6Bw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 11, 2026
