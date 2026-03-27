Israeli army issues evacuation warning for Sajd village in South Lebanon

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان قرية سجد بجنوب لبنان
🔸أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في القرية. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني pic.twitter.com/8499gYyz5h
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2026
