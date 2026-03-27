Israeli army issues evacuation warning for Sajd village in South Lebanon

The Israel army issued an urgent evacuation warning to residents of Sajd, according to a post on X by Israeli military spokesperson Avichay Adraee.



In the statement, the army said Hezbollah’s activities in the village are forcing it to carry out operations in the area, adding that it does not intend to harm civilians.



Residents were urged to evacuate their homes immediately and move north of the Zahrani River for their safety.





#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا سكان قرية سجد بجنوب لبنان



🔸أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في القرية. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



🔸حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني