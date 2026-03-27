Israel launches strikes on Beirut’s southern suburbs, civilians urged to evacuate

#عاجل 🔸بدأ جيش الدفاع في هذه الاثناء شن غارات على بنى تحتية لحزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية.

‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸الليلكي

🔸الحدث

🔸برج البراجنة

🔸تحويطة الغدير

🔸الشياح



⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى…