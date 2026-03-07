‘Save your lives:’ Israeli army orders residents of Beirut’s southern suburbs to evacuate

#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت وتحديدًا لمن لم يخلي المنطقة بعد



🔴نعود ونؤكد: أنقذوا حياتكم وأخلوا منازلكم فورًا🔴



🔸إنّ النشاط الإرهابي الذي يقوم به حزب الله في الضاحية يُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة. نحن لا ننوي المساس بكم. فمن أجل سلامتكم وأمنكم… pic.twitter.com/sBu59oiUiR