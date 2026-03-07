‘Save your lives:’ Israeli army orders residents of Beirut’s southern suburbs to evacuate

07-03-2026 | 11:05
‘Save your lives:’ Israeli army orders residents of Beirut’s southern suburbs to evacuate

The Israeli army has issued an emergency alert to residents of Beirut’s southern suburbs, urging anyone who has not yet left the area to evacuate immediately.

“Save your lives and leave your homes immediately,” the statement said.

Residents were reminded to follow previously issued evacuation instructions. The statement also warned that ignoring the alerts could put both civilians and their families at serious risk.

The army said it will notify residents once it is safe to return home.

Lebanon News

Lebanon

Israel

Beirut

Evacuation

Lebanon reports over 112,000 people in shelters amid ongoing crisis
Lebanese army holds emergency meeting amid Israeli escalation
