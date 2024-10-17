Israeli army issues urgent evacuation notice for residents of Haouch, south Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent warning to residents of the Tyre district, specifically those in a building located in the Haouch area and the surrounding buildings.



Adraee claimed that residents are near facilities linked to Hezbollah, which are expected to be targeted by the Israeli army.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate this building and neighboring ones immediately and move at least 500 meters away," he said.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له



🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/psMy5gTfHv