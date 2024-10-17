Israeli army issues urgent evacuation notice for residents of Haouch, south Lebanon

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/psMy5gTfHv
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 17, 2024
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان منطقة صور وتحديدًا المتواجدين في المبنى المحدد في الخارطة والواقع في منطقة الحوش والمباني المجاورة له
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم… pic.twitter.com/psMy5gTfHv