President Aoun reviews IMEC progress, says Lebanon ready to engage

الرئيس جوزاف عون عرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) السيد Gérard
Mestrallet
المراحل التي قطعتها المبادرة، تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة… pic.twitter.com/jjXSW0gbeX
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 25, 2026
الرئيس جوزاف عون عرض مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لمبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) السيد Gérard
Mestrallet
المراحل التي قطعتها المبادرة، تطور مفهوم الممر وأهدافه في تعزيز الترابط التجاري والبنى التحتية والربط الطاقوي والرقمي بين الهند ودول المنطقة… pic.twitter.com/jjXSW0gbeX