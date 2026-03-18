Israel’s army claims strikes hit Hezbollah-linked fuel stations

18-03-2026 | 10:31
Israel's army claims strikes hit Hezbollah-linked fuel stations
The Israeli army said it carried out strikes on fuel stations it claims are used to finance Hezbollah, describing the targets as part of the group’s economic infrastructure in Lebanon.

In a statement released Wednesday, the army said its forces struck fuel stations belonging to the “Al-Amana” company over the past 24 hours.

According to the statement, the targeted stations generate millions of dollars in revenue that allegedly support Hezbollah’s activities. It added that the group uses accounts linked to the stations through the Al-Qard Al-Hasan Association to fund its operations.

It said the strikes were intended to deal a “significant blow” to Hezbollah’s military capabilities and disrupt its economic network “embedded within civilian areas.”

Lebanon says death toll from Israel war rises to 968
President Aoun meets UNICEF official, stresses support amid escalating crisis
Related Articles

LBCI
Lebanon News
2026-03-13

Israeli army claims it struck Hezbollah-linked financial assets and weapons depots across Lebanon

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Hezbollah claims responsibility for strikes on Israeli army

LBCI
Lebanon News
2026-03-09

Israeli military warns of strikes on Hezbollah-linked Al-Qard Al-Hasan Association, urges evacuation

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Israel's army says struck assets of Hezbollah-linked financial institution

Recommended For You
LBCI
News Bulletin Reports
14:00

Truce hopes fade as fighting continues, France backs diplomatic push

LBCI
Middle East News
12:55

Israel struck two bridges over Lebanon's Litani River, defence minister says

LBCI
Lebanon News
11:52

Lebanon says death toll from Israel war rises to 968

LBCI
Lebanon News
08:51

President Aoun meets UNICEF official, stresses support amid escalating crisis

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2026-03-02

Security chief Larijani says Iran ready for 'long war'

LBCI
Middle East News
11:48

UAE condemns targeting of South Pars gas field, after Iran blames US, Israel

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike hits southern suburbs of Beirut

LBCI
Middle East News
2026-02-19

UN says Israeli actions raising 'ethnic cleansing' fears in West Bank, Gaza

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
2026-01-29

Berri halts live broadcast amid parliament salary dispute

LBCI
Middle East News
12:38

Loud explosions heard over Saudi capital Riyadh: AFP

LBCI
Lebanon News
15:04

Lebanon closes schools for Eid al-Fitr holiday through March 23

LBCI
Lebanon News
15:52

Preliminary findings suggest Israeli tank strike targeted international base in Lebanon: Reuters

LBCI
Lebanon News
16:09

Tom Barrack denies reports Washington encouraged Syria to send forces to Lebanon

LBCI
Lebanon News
06:37

Israeli army warns South Lebanon residents: Israeli army to strike Litani River crossings from noon

LBCI
Lebanon News
03:05

New Israeli strike on central Beirut without warning

LBCI
Lebanon News
03:24

Israeli airstrike targets Zuqaq al-Blat in Beirut

LBCI
Lebanon News
10:31

Israel’s army claims strikes hit Hezbollah-linked fuel stations

