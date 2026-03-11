Israel issues evacuation warning for some Sidon district residents in South Lebanon

Israeli military spokesman Avichay Adraee issued an urgent warning to residents in several areas of South Lebanon, urging them to evacuate immediately.



The warning concerns residents of the villages of Matariyet al-Shoumar, Kharayeb, Arzay, Zrariyeh, Mazraat El Wastah, and Mazraat Jemjim.



Adraee claimed thatHezbollah's activities are forcing the Israeli Army to act forcefully against the group while not intending to harm civilians.



He urged residents to immediately leave their homes and move at least 1,000 meters away from the villages for their safety.



The statement also warned that anyone staying near members of Hezbollah, its facilities, or its military assets is putting their life at risk.

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان في القرى التالية: 🔸مطرية الشومر 🔸الخرايب 🔸ارزي (صيدا) 🔸الزرارية 🔸مزرعة الواسطة 🔸مزرعة جمجم



⭕️نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة دون المساس بكم.



⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد عن القرى لمسافة 1000… pic.twitter.com/aXqvMf2eD8