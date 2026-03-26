Israeli army says 91st Division expanding operations in South Lebanon

26-03-2026 | 05:36
The Israeli army said its 91st Division is continuing ground operations in South Lebanon, targeting what it described as infrastructure and military capabilities belonging to Hezbollah.

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said the division is conducting focused ground operations to expand what he described as a forward security zone in the area.

Adraee claimed that, so far, Israeli forces have destroyed more than 350 Hezbollah targets and killed more than 330 fighters, including dozens from the Radwan Force.

He added that troops have also seized various military equipment, including night-vision devices, protective vests, launchers, RPG rounds, ammunition magazines, Kalashnikov rifles, and machine guns.

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2026-03-16

Israeli army says it began “limited” ground operations in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2026-03-17

Israeli army chief says Lebanon ground operation expanding as strikes continue in Lebanon and Iran

LBCI
Lebanon News
2026-03-12

Israel defense minister says ordered army to prepare for 'expanding' Lebanon operations

LBCI
Lebanon News
09:30

Israeli army says more than 30 Hezbollah fighters killed in South Lebanon clashes

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
09:37

Deep divisions surface in government over Iran ambassador decision

LBCI
Lebanon News
09:30

Israeli army says more than 30 Hezbollah fighters killed in South Lebanon clashes

LBCI
Lebanon News
09:10

Lebanese military source to Al Jazeera: Israeli forces advance in south, eye second-line towns

LBCI
Lebanon News
08:49

Egypt pledges full support to Lebanon, steps up efforts to de-escalate tensions

LBCI
World News
2026-01-14

China urges companies to stop using US and Israeli cybersecurity software: Sources to Reuters

LBCI
Middle East News
2026-03-10

Israeli FM: We are not seeking an endless war

LBCI
Lebanon News
2026-03-20

Israel renews its evacuation warning for residents south of Zahrani River

LBCI
World News
2026-01-30

South Africa declares top Israeli envoy 'persona non grata'

LBCI
World News
2026-03-25

Iran uses cluster bombs to target Israel: AiTelly explains what happens when a missile is intercepted—Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-08

At least 19 killed after strike destroys three-story building in Sir el-Gharbiyeh: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-06

Israeli airstrike targets Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Intense consecutive airstrikes hit Beirut’s southern suburbs: Video

LBCI
Lebanon News
2026-03-05

Israeli army launches evening airstrikes on Beirut’s southern suburbs after evacuation warning

LBCI
Lebanon News
2026-03-02

Smoke rises over Beirut’s southern suburbs as Israel targets area: Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-16

German President Steinmeier meets Lebanon's President Aoun at Baabda Palace—Video

LBCI
Lebanon News
2026-02-14

Future Movement supporters mark Rafic Hariri anniversary, call for Saad Hariri's return to politics

LBCI
Lebanon News
2026-02-01

Israel strikes vehicle in Doueir-Wadi Aaba in South Lebanon—Video

LBCI
Lebanon News
16:36

Iran wants Lebanon included in any ceasefire, sources tell Reuters

LBCI
Lebanon News
12:07

Debl residents tell LBCI: We reject any weapons entering our town, and are ready to stand against Israelis

LBCI
News Bulletin Reports
14:00

Israel hit by intense rocket fire from north to south as military escalates threats on Iran and Lebanon

LBCI
Lebanon News
14:18

Israeli strike hits chalet near Hasbani River in Hasbaiyya

LBCI
Lebanon News
04:36

Israeli soldier killed in South Lebanon fighting: Military

LBCI
Lebanon News
12:31

Netanyahu: Israeli forces expanding “buffer zone” in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
05:36

Israeli army says 91st Division expanding operations in South Lebanon

LBCI
Middle East News
15:13

Iranian FM says US failed to achieve its objectives, calls war a “golden turning point”

