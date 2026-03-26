Israeli army says 91st Division expanding operations in South Lebanon

The Israeli army said its 91st Division is continuing ground operations in South Lebanon, targeting what it described as infrastructure and military capabilities belonging to Hezbollah.



In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said the division is conducting focused ground operations to expand what he described as a forward security zone in the area.



Adraee claimed that, so far, Israeli forces have destroyed more than 350 Hezbollah targets and killed more than 330 fighters, including dozens from the Radwan Force.



He added that troops have also seized various military equipment, including night-vision devices, protective vests, launchers, RPG rounds, ammunition magazines, Kalashnikov rifles, and machine guns.

#عاجل الفرقة 91 العاملة في جنوب لبنان تقوم بتدمير بنى تحتية إرهابية وضبط وسائل قتالية والقضاء على عنصر حزب الله برًا وجوًا



🔸تواصل قوات الفرقة 91 تنفيذ عمليات برية مركّزة لتوسيع منطقة التأمين المتقدمة في جنوب لبنان.



🔸حتى الآن دمّرت قوات الفرقة أكثر من 350 هدفًا إرهابيًا تابعًا…