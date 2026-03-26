Israeli army issues renewed evacuation warning for areas south of Zahrani River

Lebanon News
26-03-2026 | 08:43
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army issues renewed evacuation warning for areas south of Zahrani River
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army issues renewed evacuation warning for areas south of Zahrani River

The Israeli army has issued an urgent renewed warning to residents in South Lebanon located south of the Zahrani River, urging them to move north.

In a statement on X, Israeli military spokesperson Avichay Adraee said that Hezbollah's activities in the area are forcing the army to carry out intensive military operations, while asserting that it does not intend to target civilians.

The statement noted that airstrikes are ongoing and that military operations in the area remain intense. Residents were urged to leave their homes immediately and move north of the Zahrani River to ensure their safety.

The Israeli army also warned that anyone present near Hezbollah fighters, facilities, or military assets could be at risk, adding that remaining south of the river could endanger both individuals and their families.

Lebanon News

Israeli

Army

Evacuation

Warning

Zahrani River

LBCI Next
LBCI Previous

d-none hideMe
d-none hideMe
Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More