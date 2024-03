The Israeli military's spokesman, Avichay Adraee, denied in a tweet on X on Saturday that Israeli forces hit a vehicle belonging to the United Nations Interim Forces in Lebanon (UNIFIL) in Rmeich.

#عاجل خلافًا لما تم نشره في لبنان، جيش الدفاع لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات #اليونيفيل في منطقة #رميش — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2024