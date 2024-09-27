Israeli army spokesperson Adraee: ​Israeli army attacked the central command headquarters of Hezbollah

#عاجل ‼️ جيش الدفاع هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لحزب الله الارهابي الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.



لم يطرأ أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. pic.twitter.com/Rp946opa5E