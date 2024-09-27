Israeli army spokesperson Adraee: ​Israeli army attacked the central command headquarters of Hezbollah

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, wrote on X that "The Israeli army attacked the central command headquarters of the terrorist organization Hezbollah, located under residential buildings in Beirut's southern suburbs.
"As of this time, there is no change in the directives of the Home Front Command," he said.
#عاجل ‼️ جيش الدفاع هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لحزب الله الارهابي الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.
لم يطرأ أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. pic.twitter.com/Rp946opa5E
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 27, 2024
#عاجل ‼️ جيش الدفاع هاجم قبل قليل مقر القيادة المركزي لحزب الله الارهابي الواقع تحت مباني سكنية في قلب الضاحية الجنوبية في بيروت.
لم يطرأ أي تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية. pic.twitter.com/Rp946opa5E