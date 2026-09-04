UNIFIL patrol accidentally enters Ghobeiry, collides with civilian vehicle: Videos

Lebanon News
04-09-2026 | 14:35
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UNIFIL patrol accidentally enters Ghobeiry, collides with civilian vehicle: Videos
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UNIFIL patrol accidentally enters Ghobeiry, collides with civilian vehicle: Videos

An UNIFIL patrol consisting of two vehicles accidentally entered the Ghobeiry area on Friday evening, according to LBCI information, before colliding with a civilian vehicle.

The incident prompted residents to gather in the area, while Army Intelligence worked to facilitate the patrol’s exit from the area.

Lebanon News

UNIFIL

Ghobeiry

Lebanon

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