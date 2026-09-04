UNIFIL patrol accidentally enters Ghobeiry, collides with civilian vehicle: Videos

An UNIFIL patrol consisting of two vehicles accidentally entered the Ghobeiry area on Friday evening, according to LBCI information, before colliding with a civilian vehicle.



The incident prompted residents to gather in the area, while Army Intelligence worked to facilitate the patrol’s exit from the area.

معلومات الـLBCI: اثناء دخول دورية من اليونيفيل تتألف من آليتين عن طريق الخطأ على الغبيري حصل حادث تصادم بينها وبين سيارة مدنية ما استدعى تجمع المواطنين فيما مخابرات الجيش تعمل على تسهيل خروجهم من المنطقة#LBCINews pic.twitter.com/tMCy7uUxAP