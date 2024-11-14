Israeli army issues evacuation warning to Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-14 | 01:37
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Israeli army issues evacuation warning to Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry residents in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israeli army issues evacuation warning to Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry residents in Beirut's southern suburbs

Israeli military spokesperson Avichay Adraee issued a warning on X, calling on residents in Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry areas of Beirut's southern suburbs to evacuate.

"This is a new warning to all residents in the area of Beirut's southern suburbs, specifically in the buildings identified on the attached maps and nearby buildings in the following areas: Chouaifet El Aamroussieh and Ghobeiry," Adraee posted.

He claimed, "You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will act against shortly. For your safety and the safety of your family members, you must immediately evacuate these buildings and those nearby and distance yourself by at least 500 meters." 

Lebanon News

Israel

Army

Evacuation

Warning

Beirut Southern Suburbs

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