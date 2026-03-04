Israeli army issues urgent evacuation warning to South Lebanon residents, move north of Litani River: Avichay Adraee

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان
🔸إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. جيش الدفاع لا ينوي إلحاق الأذى بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورًا. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.… pic.twitter.com/4yVqByIonw
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2026
