Israeli army issues urgent warning to residents in Kfar Jouz, Harouf, and Kfour in South Lebanon

The Israeli army has issued an urgent warning to residents in southern Lebanon, specifically in the villages of Kfar Jouz, Harouf, and Kfour, regarding imminent military actions targeting Hezbollah infrastructure.

According to a post by Avichay Adraee on X, the army said it will soon strike military sites belonging to the group in these areas to counter its prohibited attempts to rebuild operations there.

Residents living in the complexes marked in red on attached maps, as well as nearby buildings, were urged to evacuate immediately and maintain a distance of at least 300 meters from the sites for their safety.

The statement emphasized that remaining in the designated areas would put civilians at serious risk.

