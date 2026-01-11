Israeli army issues urgent warning to residents of Kfar Hatta in South Lebanon

The Israeli army issued an urgent warning to residents of Kfar Hatta in South Lebanon, saying it plans to carry out renewed strikes on what it described as Hezbollah military infrastructure in the village.



In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said the army will soon target a Hezbollah military site in Kfar Hatta, claiming the move aims to address what he described as prohibited attempts by the group to rebuild its activities in the area.



Adraee urged residents located within the area marked in red on an attached map, as well as nearby buildings, to evacuate immediately, saying they are close to a complex allegedly used by Hezbollah.



He called on civilians to move at least 300 meters away from the site for their safety.



He warned that remaining in the designated area would put residents at risk.

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان كفر حتا بجنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها



🔸نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة… pic.twitter.com/95eqxuR2ly