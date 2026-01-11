Israeli army issues urgent warning to residents of Kfar Hatta in South Lebanon

عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان كفر حتا بجنوب لبنان
🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب ومن جديد بنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في القرية وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته فيها
🔸نحث سكان المجمع المحدد بالأحمر في الخريطة… pic.twitter.com/95eqxuR2ly
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 11, 2026
