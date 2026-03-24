Israeli army says it targeted Hezbollah facilities, including Radwan Unit sites in Beirut

Lebanon News
24-03-2026 | 05:04
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army says it targeted Hezbollah facilities, including Radwan Unit sites in Beirut
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli army says it targeted Hezbollah facilities, including Radwan Unit sites in Beirut

The Israeli army said it carried out overnight airstrikes targeting infrastructure belonging to Hezbollah in Beirut and other regions in the country.

In a statement on X, Israeli military spokesperson Avichay Adraee said the strikes in Beirut hit several Hezbollah sites, including a facility used by the Radwan Force, which he said was involved in planning and directing attacks against Israeli forces and civilians.

The statement added that a Hezbollah intelligence headquarters was also targeted.

In a separate strike in the town of Al Tiri, the Israeli army said it hit a Hezbollah position located inside a broadcasting station affiliated with Al-Nour Radio, adding that the site was targeted while Hezbollah members were operating from within it.

The Israeli army accused Hezbollah of systematically operating from within civilian infrastructure in Lebanon, saying such activities endanger Lebanese civilians.

It added that it will continue operations against Hezbollah, which it said has joined the conflict under the backing of Iran, and vowed to act forcefully to protect Israeli citizens.

Lebanon News

Israeli

Army

Target

Hezbollah

Facilities

Radwan Unit

Beirut

LBCI Next
Iran Guards threaten 'heavy' missile fire on Israel in support of Lebanese, Palestinians
Sources to LBCI: Beirut Investigative Judge issues indictment decision in case of activist Ali Berro
LBCI Previous

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More