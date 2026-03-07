Israeli army says it targeted Hezbollah Radwan Unit commanders in overnight strikes

The Israeli army spokesperson, Avichay Adraee, said the military carried out strikes overnight targeting commanders from the Radwan Unit of Hezbollah in several areas of South Lebanon and the Bekaa Valley.

#عاجل جيش الدفاع يواصل تعميق الضربات التي يوجّهها إلى حزب الله الإرهابي في مناطق مختلفة من لبنان ويستهدف قادة من وحدة قوة الرضوان



🔸استكمل جيش الدفاع شن موجة غارات إضافية خلال الليلة الماضية في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والبقاع استهدفت منصّات إطلاق الصواريخ، مخزونات من الوسائل… pic.twitter.com/KtkkmqSV8p