Beirut Airport’s fast-track departure facility project resumes, set to increase passenger capacity by 1 million: Public Works Minister

من مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت ، يتم اليوم إطلاق الأشغال المتعلقة بالمخطط العام للممر السريع ( Fast Track ) لركاب المغادرة ، وذلك متابعة لتنفيذ الرؤية المعنية بتفعيل وتطوير الخدمات في هذا المرفق الحيوي والهام في لبنان pic.twitter.com/2kkfeG7EUa