More than 15 Israeli airstrikes on Wednesday targeted forested areas and orchards on the outskirts of several towns in southern Lebanon.



The airstrikes struck the regions between Zibqin, Chaaitiyeh, and Qlaileh.

اكثر من 15 غارة جوية اسرائيلية فجرا استهدفت المنطقة الحرجية والبساتين بين اطراف بلدات زبقين - الشعيتية - القليلة جنوب صور pic.twitter.com/NzLLJ6iuHG — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 11, 2024