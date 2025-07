#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة الخيام في جنوب لبنان وقضى على عنصر إرهابي في حزب الله من منظومة الصواريخ المضادة للدروع — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 12, 2025

In a statement, Israeli army spokesperson Avichay Adraee said the military carried out a strike Saturday in the southern Lebanese town of Khiam, allegedly killing a Hezbollah member involved in the group’s anti-tank missile operations.