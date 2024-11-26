Israeli army warns residents of Borj El Brajneh and Tahouitet El Ghadir in Beirut’s southern suburbs to evacuate

Israeli army spokesperson Avichay Adraee posted two warnings on his X account, addressing residents in Borj El Brajneh and Tahouitet El Ghadir of Beirut’s southern suburbs, urging them to evacuate immediately.



He stated, ''You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future.''

He concluded, ''For your safety and the safety of your families, you must vacate these buildings and the surrounding ones immediately and move at least 500 meters away from them.”

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج البراجنة

🔸تحويطة الغدير



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/9eDDIMNgpE